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Весеннее обострение: Украина готовится атаковать Донбасс

15:41, 11 апреля 2021
Фото: REUTERS

С начала месяца на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики наблюдается обострение ситуации. Руководство республики обвиняет ВСУ в подготовке к полномасштабным боевым действиям и фиксирует скопление войск на границе мятежного края. Кроме того, украинских военных обвиняют в регулярных обстрелах территории ДНР, а также гибели пятилетнего ребёнка в результате одной из таких атак.

Официальный Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в наращивании войск у границы с целью атаковать Украину.

REUTERS

Сергей Аверин/РИА Новости

REUTERS

Сергей Аверин/РИА Новости

REUTERS

Сергей Аверин/РИА Новости

MinistryofDefence.UA_facebook.com

Валентин Спринчак/ТАСС

MinistryofDefence.UA_facebook.com

Валентин Спринчак/ТАСС

MinistryofDefence.UA_facebook.com

Валентин Спринчак/ТАСС

MinistryofDefence.UA_facebook.com

Валентин Спринчак/ТАСС

REUTERS

Сергей Аверин/РИА Новости

REUTERS

Сергей Аверин/РИА Новости

Сергей Аверин/РИА Новости

Сергей Аверин/РИА Новости

Сергей Аверин/РИА Новости

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