Весеннее обострение: Украина готовится атаковать Донбасс

С начала месяца на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики наблюдается обострение ситуации. Руководство республики обвиняет ВСУ в подготовке к полномасштабным боевым действиям и фиксирует скопление войск на границе мятежного края. Кроме того, украинских военных обвиняют в регулярных обстрелах территории ДНР, а также гибели пятилетнего ребёнка в результате одной из таких атак.
Официальный Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в наращивании войск у границы с целью атаковать Украину.
REUTERS
Сергей Аверин/РИА Новости
REUTERS
Сергей Аверин/РИА Новости
REUTERS
Сергей Аверин/РИА Новости
MinistryofDefence.UA_facebook.com
Валентин Спринчак/ТАСС
MinistryofDefence.UA_facebook.com
Валентин Спринчак/ТАСС
MinistryofDefence.UA_facebook.com
Валентин Спринчак/ТАСС
MinistryofDefence.UA_facebook.com
Валентин Спринчак/ТАСС
REUTERS
Сергей Аверин/РИА Новости
REUTERS
Сергей Аверин/РИА Новости
Сергей Аверин/РИА Новости
Сергей Аверин/РИА Новости
Сергей Аверин/РИА Новости