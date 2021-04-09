Весеннее обострение: Украина готовится атаковать Донбасс

Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства из-за того, что был уволен первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян. Это произошло после его комментариев об «Искандерах». По мнению Пашиняна, происходящее в стране является военным переворотом, однако ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

Меры по урегулированию конфликта уже принимает президент Армении Армен Саркисян. Он призвал всех следовать здравому смыслу. В Кремле также озабочены событиями в этой стране. Что в настоящее время происходит в...