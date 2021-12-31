В партии Зеленского опровергли слухи о её переименовании

Пропрезидентская партия «Слуга народа» переименована не будет, опубликованная в некоторых украинских СМИ информация является ложной, сообщила изданию «Украинская правда» пресс-секретарь политической организации Юлия Палийчук. Новое название, по сведениям прессы, должно было быть с использованием фамилии главы государства Владимира Зеленского.

Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные «инсайты», — заявила Палийчук.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023 году.

Ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует переименовать свою партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Новое название будет с использованием фамилии главы государства. По данным издания, медиатехнологи Зеленского решили сделать такой шаг из-за того, что у действующего президента Украины рейтинг намного выше, чем у его партии. Утверждается, что об этом свидетельствуют опросы, которые проводились в последнее время.