В партии Порошенко заявили о прошедших обысках

У членов партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски, заявил глава штаба партии Александр Турчинов на брифинге 29 декабря. Сам бывший украинский лидер находится в Европе. Ранее прокуратура попросила суд арестовать Порошенко по делу о госизмене.

По словам Турчинова, правоохранители приходили к первому помощнику экс-президента Юрию Онищенко, бывшему депутату Верховной рады Сергею Березенко, который в 2014–2015 годах возглавлял государственное управление делами главы государства, а также к другим членам партии Порошенко. Турчинов отметил, что силовики искали документы, «связанные с углём».

Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков — это не сбор какой-либо доказательной базы. Цель этих обысков — это демонстративный террор, демонстративное запугивание и демонстративное унижение, — сказал глава штаба.

Он добавил, что «Европейская солидарность» продолжит работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко ходатайствовал об аресте Петра Порошенко по делу о госизмене. При этом он прописал возможность внесения залога в размере 1 млрд гривен ($37 млн).

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации». По версии следствия, экс-президент Украины использовал свои полномочия для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Сейчас Порошенко находится в Европе. В его партии утверждают, что поездка связана с рабочим визитом, при этом оппоненты политика заявляют, что он скрывается от правосудия. Ожидается, что Порошенко вернётся на родину в первой половине января.