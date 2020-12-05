В Одесской области русский язык лишён статуса регионального

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Русский язык в Одесской области больше не имеет статус регионального. Такое решение принял Одесский окружной административный суд.

Суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области, признав противоправным и недействительным решение Одесской областной рады об установление в Одесской области регионального языка — русского, — говорится в заявлении.

Пресс-служба суда поясняет, что в августе 2012 года областная рада уравняла русский язык с украинским в статусе регионального. Но в феврале 2018 года украинский Конституционный суд признал закон об основах государственной языковой политики не отвечающим Конституции. В соответствии с этим решением зампрокурора области направил иск, который был удовлетворён.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский футболист Евгений Селезнёв рассказал о любви к русскому языку. У него возник конфликт с тренером, который требовал обращаться к нему по-украински, на что Селезнёв ответил, что никому ничего не должен. Он добавил, что очень хорошо владеет украинским, но как житель свободной страны, сам выбирает на каком языке разговаривать.