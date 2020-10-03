В Минске возобновили работу три станции метро

Три станции минского метрополитена, которые закрылись 4 октября из-за оппозиционной акции протеста, вернулись к работе.
При этом ещё две станции — «Грушевка» и «Михалово» — временно закрыты на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе минского метрополитена,
4 октября белорусская оппозиция призвала сторонников выйти на протестные акции в городах по всей стране. Традиционно, крупнейшая акция проходит в Минске. В связи с этим милиция начала нести службу в усиленном режиме.
В 16.50 открыты станции «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». На станции «Площадь Ленина» открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала, — говорится в сообщении.
Несколькими часами ранее в Минске были временно закрыты на вход и выход восемь станций метро.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусском Витебске сотрудники правоохранительных органов распылили газ в сторону участников несанкционированной акции протеста.
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