В Минске возобновили работу три станции метро

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Три станции минского метрополитена, которые закрылись 4 октября из-за оппозиционной акции протеста, вернулись к работе.

При этом ещё две станции — «Грушевка» и «Михалово» — временно закрыты на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе минского метрополитена, передаёт РИА Новости.

4 октября белорусская оппозиция призвала сторонников выйти на протестные акции в городах по всей стране. Традиционно, крупнейшая акция проходит в Минске. В связи с этим милиция начала нести службу в усиленном режиме.

В 16.50 открыты станции «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». На станции «Площадь Ленина» открыт вестибюль номер один, вход со стороны вокзала, — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Минске были временно закрыты на вход и выход восемь станций метро.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в белорусском Витебске сотрудники правоохранительных органов распылили газ в сторону участников несанкционированной акции протеста.