В Казахстане заявили об отмене смертной казни

https://static.news.ru/photo/d608c6c4-fe91-11ea-8607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постоянный представитель Казахстана подписал в штаб-квартире ООН протокол об отмене смертной казни. При этом в МИД страны отметили, что для реализации этого документа требуется изменить конституцию государства.

Во время выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство присоединится к соглашению. 24 сентября в МИД Казахстана сообщили, что вступление в силу второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, предполагает изменение Основного закона, передаёт «Интерфакс».

[Документ] подлежит обязательной ратификации парламентом РК, поскольку затрагивает права и свободы человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан. Таким образом, данный международный договор вступит в силу только после его ратификации парламентом, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Евросоюз обратился к властям США с просьбой пересмотреть решение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Верховный суд США принял решение об отмене постановления об отказе от приведения смертных приговоров. Глава Минюста Уильям Барр назвал возобновление смертной казни долгом государства перед жертвами преступников. Всего в США исполнения высшей меры наказания ожидают около 60 человек. Среди них — организатор теракта на Бостонском марафоне Джохар Царнаев.