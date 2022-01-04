В Казахстане задержано более 200 нарушителей общественного порядка

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Сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали свыше 200 граждан в ходе незаконных акций протеста, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей, заявили в пресс-службе МВД республики.

За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования, — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что в результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел.

Стражи порядка приняли предусмотренные законом меры по задержанию нарушителей, пресечению нарушений общественного порядка, а также по обеспечению безопасности и спокойствия населения.

При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населённых пунктов, — отмечается в сообщении.

В МВД заявили, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Они применяли бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

Так, митингующие ворвались в зал заседаний в мэрии Алма-Аты, но вскоре были вытеснены оттуда стражами порядка.

Ранее стало известно, что новая вспышка беспорядков была зафиксирована в Алма-Ате. Площадь Республики перекрыли БТР, в разных частях города раздавались взрывы светошумовых гранат.

Ранее в Казахстане вспыхнули акции протеста из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.