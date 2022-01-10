В Казахстане скончался от инфаркта ещё один полковник полиции

Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковник полиции Танат Назанов скончался на рабочем месте. У него случился инфаркт, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в МВД республики.

Инцидент произошёл в понедельник, 10 января.

Ранее тело полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева было обнаружено во дворе его дома в Нур-Султане. Причина смерти пока неизвестна, проводится досудебное расследование.

Также стало известно, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов также был найден мёртвым, по некоторым данным, он покончил с собой. Эту информацию подтвердили в акимате региона.

Кроме того, количество погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 17 человек, сообщил оперативный штаб при МВД страны. К списку жертв добавился сотрудник СОБРа в Алма-Атинской области.

На настоящий момент в стране проводятся профилактические мероприятия и обеспечиваются подворный и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование, установлено 93 блокпоста по периметру населённых пунктов. Также предпринимаются усилия по установлению и задержанию террористов.