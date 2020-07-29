В ГД усомнились в достоверности задержания «вагнеровцев» под Минском

https://static.news.ru/photo/ee02188a-d19a-11ea-888e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о том, что в Белоруссии задержаны россияне из частной военной компании Вагнера, вряд ли может быть правдивой. Такого мнения придерживается замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Я убеждён в том, что это не соответствует действительности, — сказал он «Интерфаксу».

Он добавил, что эта информация требует проверки при участии правоохранительных органов РФ.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании боевиков.