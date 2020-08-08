В ЦИК Белоруссии назвали «опросы» в Telegram-каналах фальшивками

https://static.news.ru/photo/721b3aea-da31-11ea-9d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала распространяемые в Telegram-каналах данные о голосовании на выборах президента, основанные на опросах, фальшивками.

Экзитпол проводится только в день выборов. Всё то, что навязывают избирателям как опросы, это фальшивка. Это изготовили политические силы и запустили через Telegram-каналы, — цитирует Ермошину агентство БелТА.

Она добавила, что избиратели пожаловались в ЦИК на то, что наблюдатели пытались опрашивать их на выходе из участков.

Также глава ЦИК напомнила, что проведение экзитполов наблюдателями на выборах запрещено в Белоруссии.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%. Первые результаты выборов планируется получить уже вечером 9 августа, писал NEWS.ru.