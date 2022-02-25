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В Чернигове горит здание Службы безопасности Украины

18:01, 25 февраля 2022
В Чернигове горит здание Службы безопасности Украины Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Telegram-канал MASH опубликовал видео горящего здание Службы безопасности Украины в Чернигове. Сообщается, что в здание могли попасть два снаряда. Представитель Минобороны России Генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что Отряды ВС РФ заблокировали Чернигов.

Генерал ранее также отмечал, что подразделения ВДВ и десанта РФ блокировали с запада Киев.

Полковник МВД в отставке Виктор Андреев сообщил, что Россия нанесла ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а военные действия Москвы спасают жизни жителей ЛНР и ДНР. Он считает, что через три-четыре дня операция будет завершена.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

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