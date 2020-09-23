В центре Минска слышны выстрелы

https://static.news.ru/photo/a17e2a96-fdd0-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Минска. Предположительно, стреляли в воздух свето-шумовыми патронами.

Как сообщает «Интерфакс», в районе Немиги наблюдаются жёсткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста.

Также уточняется, что в указанный район продолжают прибывать силовики.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что возле посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности с белорусскими протестующими, которые выступают против инаугурации Лукашенко. Силовики не вмешиваются в мероприятие.