В центре Минска слышны выстрелы

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Минска. Предположительно, стреляли в воздух свето-шумовыми патронами.
Как
Также уточняется, что в указанный район продолжают прибывать силовики.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что возле посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности с белорусскими протестующими, которые выступают против инаугурации Лукашенко. Силовики не вмешиваются в мероприятие.
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