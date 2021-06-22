В Белоруссии нашли доказательства причастности США к попытке переворота

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Секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова высмеяли за его незнание истории. В неграмотности силовика обвинил бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook.

Дело в том, что накануне Данилов провёл встречу в Одессе с коллегами из Великобритании, на которой получил в подарок «принт первой в мире британской карты Чёрного моря». Документ, по его...