В Белоруссии нашли доказательства причастности США к попытке переворота
Денис Коробейников
Денис Коробейников
11:02, 23 июня 2021
Министерство обороны БелоруссииФото: president.gov.by
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о получении неопровержимых доказательств причастности США к подготовке переворота на территории республики. Он выступил на IX Московской конференции по международной безопасности.
Глава ведомства напомнил, что в апреле была пресечена попытка мятежа с устранением белорусского президента Александра Лукашенко.
Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур, — рассказал Хренин.
17 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали преступную группу, готовившую покушение на него и его детей. Злоумышленники были задержаны в Москве после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Политик рассказал, что заговорщики хотели убить его, а также устроить в стране государственный переворот. Они планировали несколько вариантов ликвидации президента, среди которых нападение на кортеж, на резиденцию главы государства, либо его убийство во время парада Победы 9 Мая. Белорусский лидер объяснил, что в банду был внедрён сотрудник КГБ, который играл роль недовольного генерала. Через него заговорщики намеревались инициировать мятеж в армии.