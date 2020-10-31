В Баку опровергли информацию об обстреле села в Армении

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В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщения армянской стороны об обстреле села на территории Армении.

Информация о якобы ведении азербайджанской армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности. Подразделения азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства Азербайджана.

В Минобороны подчеркнули, что армия Азербайджана не имеет никаких военных целей в Армении, но только «восстанавливает территориальную целостность страны в рамках её международно признанных границ».

7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Азербайджане был убит 91 мирный житель с начала эскалации вооружённого противостояния в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.