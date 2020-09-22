Украина «посоветовала» России попросить о подаче воды в Крым

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Россия должна попросить возобновить подачу воды в Крым, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, для начала соответствующего разговора Россия должна признать себя «страной-оккупантом» и «официально обратиться как страна-оккупант».

В интервью «Крым.Реалии» Кислица также обратил внимание на тот факт, что власти РФ пока не просили начать диалог по этой проблеме.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти по требованию Соединённых Штатов бездействовали в ситуации с возвращением Крыма в состав России в 2014 году. Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

Политик назвал главным виновником потери полуострова Александра Турчинова, исполнявшего в то время обязанности президента Украины. Именно он приказал ВСУ «не дёргаться», отметил Жвания.