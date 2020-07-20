Тихановская призвала защитить выборы в Белоруссии от фальсификаций

https://static.news.ru/photo/80f5d21c-c9d5-11ea-a60c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила своих сторонников, что власти попытаются сфальсифицировать результаты президентских выборов, и призвала их защитить свой выбор.

Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса. Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса, — цитирует ТАСС её выступление на митинге в Минске.

Она призвала присутствующих записываться в наблюдатели и тем самым снизить риск фальсификаций.

Помимо Тихановской в митинге участвуют представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых ЦИК Белоруссии отказалась зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске у здания, где располагается ЦИК, образовалась очередь из желающих подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало. Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум шестерых из них, после чего люди стали расходиться.