Тихановская призвала к санкциям против бизнесменов, близких к Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1af4cd84-2681-11eb-997d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала ввести санкции в отношении бизнесменов, поддерживающих действующую белорусскую власть. Об этом она заявила в ходе выступления на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference.

Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим, — заявила Тихановская в своей речи, запись которой была опубликована в Telegram-канале пресс-службы политика.

Она также призвала власти Евросоюза перейти к более решительным действиям в отношении властей Белоруссии. Тихановская обратилась к Нацбанку Латвии с призывом прекратить сотрудничество с госбанками Белоруссии, а также расширить санкции в отношении государственных компаний, увольняющих бастующих работников.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее исключил возможность диалога с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. По словам белорусского лидера, ему не о чем разговаривать с Тихановской, «она делает всё во вред Белоруссии».