Тихановская призвала к санкциям против бизнесменов, близких к Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала ввести санкции в отношении бизнесменов, поддерживающих действующую белорусскую власть. Об этом она заявила в ходе выступления на международном форуме по безопасности и политике Riga Conference.
Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим, — заявила Тихановская в своей речи, запись которой была опубликована в Telegram-канале пресс-службы политика.
Она также призвала власти Евросоюза перейти к более решительным действиям в отношении властей Белоруссии. Тихановская обратилась к Нацбанку Латвии с призывом прекратить сотрудничество с госбанками Белоруссии, а также расширить санкции в отношении государственных компаний, увольняющих бастующих работников.
Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее исключил возможность диалога с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. По словам белорусского лидера, ему не о чем разговаривать с Тихановской, «она делает всё во вред Белоруссии».