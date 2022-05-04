«Существовал в полубезвестности»: в ГД отреагировали на смерть Шушкевича Депутат ГД Затулин назвал Шушкевича демократом горбачёвской эпохи

Станислав Шушкевич / Фото Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич являлся «демократом той самой горбачёвской эпохи», однако не стал «никаким олигархом» и вплоть до своей смерти «просуществовал в полубезвестности», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Парламентарий подчеркнул, что фамилия покойного никогда не исчезнет из истории, так как именно Шушкевич был одним из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР.

Шушкевич как демократ той самой горбачёвской эпохи, конечно, так и не стал никаким олигархом, фактически не продолжил свою политическую карьеру, иногда оставаясь комментатором событий. С приходом Александра Лукашенко такие возможности для него стали закрываться. Можно сказать, что он просуществовал до своей сегодняшней кончины фактически в полубезвестности, хотя фамилия его, конечно, из истории не пропадёт, так как он был напрямую причастен к крупнейшему событию XX века — распаду СССР — как человек, подписавший вместе с Вячеславом Кебичем от лица Белоруссии те самые Беловежские соглашения, — рассказал Затулин.

Депутат добавил, что именно Шушкевич стал хозяином встречи в Беловежской Пуще, «хотя главную роль играли другие — Борис Ельцин и Леонид Кравчук». По его словам, Шушкевич принадлежал к той части белорусской элиты, «которая сделала вывод из перестройки, из сложных отношений с Горбачёвым, что надо было воспользоваться шансом на обособление».

Большого собственного политического авторитета Шушкевич никогда не имел, что и привело к его скорому уходу с политической сцены, — подытожил Затулин.

О смерти Шушкевича стало известно 4 мая.

В конце 1980-х он занимал должность народного депутата СССР и депутата Верховного Совета БССР. В 1990 году был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Белоруссии.

После путча в 1991-м он стал председателем Верховного Совета Белоруссии. На этом посту Шушкевич находился до 1994 года.

В конце 2021-го он выступил против единого государства России и Белоруссии. Шушкевич подчеркнул, что страна должна быть независимой, а не бороться за дальневосточные проблемы России.

По его словам, Белоруссия находится в Европе и по разработанной на XII созыве Верховного Совета концепции страна должна дружить как с Западом, так и с Востоком.

Ранее Шушкевич назвал настоящую причину встречи в Беловежской Пуще в 1991 году, где был оформлен распад СССР. По его словам, это были переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Он уточнил, что впервые узнал о готовящихся соглашениях именно при обсуждении поставок энергоресурсов и не строил планов выхода из Советского Союза.