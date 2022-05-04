Умер первый лидер независимой Белоруссии Шушкевич Первый глава независимой Белоруссии Шушкевич скончался на 88-м году жизни

Станислав Шушкевич / Фото Виктор Драчев/ТАСС

В возрасте 87 лет ушёл из жизни первый лидер независимой Белоруссии, один из участников Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. О его смерти в эфире «Еврорадио» сообщила его жена Ирина.

Ранее стало известно, что политик попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился «омикрон»-штаммом COVID-19.

В конце 1980-х Шушкевич занимал должность народного депутата СССР и депутата Верховного совета БССР. В 1990 году он был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Белоруссии. После путча в 1991-м стал председателем Верховного Совета Белоруссии. На этом посту он находился до 1994 года.

В конце 2021-го Шушкевич выступил против единого государства России и Белоруссии. Он подчеркнул, что страна должна быть независимой, а не бороться за дальневосточные проблемы России. Шушкевич отметил, что Белоруссия находится в Европе и согласно разработанной на XII созыве Верховного Совета концепции должна дружить как с Западом, так и с Востоком.

Ранее Шушкевич назвал настоящую причину встречи в Беловежской Пуще в 1991 году, где был оформлен распад СССР. По его словам, это были переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Шушкевич уточнил, что впервые узнал о готовящихся соглашениях именно при обсуждении поставок энергоресурсов и не строил планов выхода из Советского Союза.