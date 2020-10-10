Супруга бывшего президента Киргизии Атамбаева рассказала о задержании

https://static.news.ru/photo/7a11ce46-0b08-11eb-958e-fa163e074e61_660.jpg Раиса Атамбаева Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Супруга экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса поделилась подробностями задержания бывшего киргизского лидера.

По её словам, Атамбаев знал о предстоящем задержании, однако не захотел покидать пределы дома. Она спешно собралась с детьми, села в машину, но вдруг в автомобиль врезался БТР. В результате столкновения были задержаны сыновья Атамбаева.

Супруга экс-президента Киргизии также сообщила свою версию нападения на её мужа.

Меня не было на митинге. Мне кажется, что сторонники Жапарова с оружием и вот так нагло стрелять в машину экс-президента, когда народ весь... Я думаю, это всё-таки не жапаровские. Это моё личное мнение, но мне кажется, это власть... — отметила Раиса Атамбаева, слова которой приводит Пятый канал.

Некоторое время назад Госкомитет нацбезопасности проинформировал о задержании Алмазбека Атамбаева. Ему вменяют организацию массовых беспорядков.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек стянуты войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что Жээнбеков готов уйти в отставку. Об этом заявил кандидат в премьер-министры страны Акылбек Жапаров во время заседания парламента.