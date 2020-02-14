Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Адвокаты просили освободить её из-под стражи и поместить под ночной домашний арест.
Об этом решении суда
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Правоохранительные органы установили, что журналист был убит миной дистанционного управления. В преступлении подозревают пятерых участников вооружённого конфликта в Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Ирину Грищенко. Непосредственным исполнителем убийства, установившим взрывное устройство на автомобиль, следствие считает Кузьменко.
Как передавал NEWS.ru, на заседание суда 20 декабря, посвящённое рассмотрению апелляционных жалоб Антоненко и Кузьменко, не явились прокуроры. Заседание было перенесено, но обвиняемая отказалась покидать помещение. В итоге силовикам пришлось брать здание суда штурмом.
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