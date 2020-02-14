https://static.news.ru/photo/ff5bf88a-4f31-11ea-b102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Сивков/ТАСС

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Адвокаты просили освободить её из-под стражи и поместить под ночной домашний арест.

Об этом решении суда сообщил телеканал «Громадьске». Ранее 14 февраля другую подозреваемую по этому делу — Яну Дугарь — оставили под ночным домашним арестом. Защита просила отпустить её на поруки.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Правоохранительные органы установили, что журналист был убит миной дистанционного управления. В преступлении подозревают пятерых участников вооружённого конфликта в Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава и Ирину Грищенко. Непосредственным исполнителем убийства, установившим взрывное устройство на автомобиль, следствие считает Кузьменко.

Как передавал NEWS.ru, на заседание суда 20 декабря, посвящённое рассмотрению апелляционных жалоб Антоненко и Кузьменко, не явились прокуроры. Заседание было перенесено, но обвиняемая отказалась покидать помещение. В итоге силовикам пришлось брать здание суда штурмом.