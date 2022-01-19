Стало известно, когда Токаев сможет возглавить правящую партию Казахстана

28 января в столице Казахстана пройдёт внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), в ходе которого ожидается, что полномочия председателя партии перейдут от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил в Twitter первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек.

Постановлением политического совета «Нур Отан» принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI съезда партии. С учётом коронавируса и ограничительных мер он пройдёт в онлайн-формате, — написал Байбек.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом он опроверг слухи о конфликте в политической элите страны, отметив, что в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. Он также заявил, что Токаев станет лидером правящей партии в ближайшее время.

Как отмечают политологи, Назарбаев обошёл в выступлении тему отставок своих приближённых и публично одобрил действия своего преемника по наведению порядка в стране, по сути признав переход власти к новому лидеру нации.