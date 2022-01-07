Политолог Сатановский: Токаев ужесточил риторику, получив поддержку ОДКБ

Политолог Евгений Сатановский заявил, что после поддержки со стороны ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал выступать значительно жёстче в отношении выступающих против него сил. В частности, он приказал открывать огонь по погромщикам на поражение, отметил он в Telegram.

Похоже, о двоевластии в Казахстане речь больше не стоит, Елбасы, члены его семьи и ближайшее окружение Назарбаева сошли с политической арены и Токаев становится реальным президентом, — отметил политолог.

Он добавил, что Казахстан имеет прикрытие и с китайского фланга. Так, лидер КНР Си Цзиньпин указал, что выступает против любых внешних сил, которые могут пытаться дестабилизировать соседнюю страну. Если учитывать позицию Москвы, а также помощь соседних Киргизии и Таджикистана, свержение Токаева или захват власти боевиками становится обреченной авантюрой.

Восток признает только силу, а выбить Казахстан из системы его сегодняшних отношений с Россией и Китаем или подменить их той же Турцией или Соединёнными Штатами, очень трудно, если вообще возможно, хотя пытаться это сделать будут и Анкара, и Вашингтон. Волки травой не питаются, им крови и мяса надо, — считает Сатановский.

По его мнению, в Турции сейчас выжидают, «чем дело кончится», однако после ввода российских десантников «так напряглись».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров определили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне.

Они подчеркнули, что это нужно для того, чтобы граждане Казахстана смогли сами справиться с внутренними проблемами.