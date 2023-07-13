Сапегу и Протасевича перестали считать террористами в Белоруссии Sputnik Беларусь: КГБ исключил Сапегу и Протасевича из списка причастных к терроризму лиц

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София Сапега

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии исключил гражданина республики Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу из перечня лиц, причастных к террористической деятельности, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее они были приговорены к восьми и шести годам лишения свободы, но вскоре помилованы президентом Александром Лукашенко.

Протасевич стал одним из первых белорусов, включенных в список причастных к терроризму. До этого туда вносили только иностранцев, которые находятся в розыске либо осуждены за преступления террористической направленности. В настоящее время в перечне присутствуют имена более 800 человек, из которых около 150 – граждане Белоруссии. Сапега была внесена в список после вступления в силу приговора, вынесенного ей судом.

Протасевич был осужден по обвинению в координации массовых беспорядков в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов. Лукашенко подписал указ о его помиловании через 13 дней после вынесения приговора.

Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы за ведение Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где были размещены персональные данные силовиков, прокуроров, судей и других госслужащих. Ее белорусский лидер помиловал через месяц после приговора.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала помилованного в Белоруссии экс-главреда протестного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «зайцем-бздуном». Симоньян написала, что помиловали юношу после того, как он предал всех, включая свою невесту Софью Сапегу.