https://static.news.ru/photo/b1e11752-5157-11ea-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wothe, K./Arco Images GmbH/Global Look Press

Первая стая розовых фламинго после зимовки прилетела на побережье Каспийского моря в Мангистаускую область Казахстана. По наблюдениям орнитологов, из тёплых краёв вернулись уже более тысячи птиц.

С первой декады февраля на побережье Каспийского моря наблюдается прилёт стаи фламинго, — сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет.

По его словам, эти птицы гнездятся лишь в нескольких пунктах республики: на северо-восточном побережье Каспийского моря, у озёр Шалкартениз и Тениз. Количество проводящих здесь лето фламинго может достигать 100 тысяч.

Как писал NEWS.ru, Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нём фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов. Рядом с большим прудом теперь обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. С наступлением холодов их переведут в специальный закрытый вольер. Размножение фламинго в неволе − достаточно трудоёмкий процесс, так как для комфортного проживания им необходимы просторный вольер с водоёмом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса.