Российского генерала заметили на военных учениях в Белоруссии Минобороны Белоруссии сообщило о присутствии на учениях российского генерала Дронова

Фото: modmilby/t.me

Сергей Дронов (справа)

Командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов наблюдает за ходом летно-тактических учений авиационного компонента региональной группировки войск, которые проводятся в Белоруссии, сообщило белорусское Минобороны в Telegram-канале. Маневры подразделений авиации войск начались 16 января, они продлятся до 1 февраля.

Государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович, командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси полковник Андрей Лукьянович и командующий ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов за совместной работой во время розыгрыша эпизода практических действий авиационного компонента региональной группировки войск в ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России, — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны совместно с МИД провести переговоры с Минском и подписать соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

31 января сообщалось, что в Белоруссии начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки российских и белорусских войск. Они отработают применение группировки для защиты Союзного государства. Маневры станут очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», которое пройдет в России в сентябре 2023 года.