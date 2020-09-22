Раскрыта причина отъезда Тихановской в Литву

https://static.news.ru/photo/5718faf4-fd57-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Kupec Petr/CTK/Global Look Press

Анна Красулина, пресс-секретарь оппозиционного лидера Белоруссии Светланы Тихановской заявила, что бывшая кандидат в президенты не просто так выехала за пределы страны. По её словам, Тихановской поступили недвусмысленные угрозы.

Об этом Красулина рассказала в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм».

Пресс-секретарь добавила, что решение покинуть страну Тихановская приняла после разговора в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с представителями силовых структур. Те якобы поставили лидера оппозиции перед выбором: либо выехать за границы Белоруссии, либо её дети станут сиротами, подчеркнула Красулина.

Она добавила, что лично ей этого было достаточно, чтобы понять действия Тихановской. Красулина отметила, что ни в коем случае не осуждает бывшего кандидата в президенты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом покинуть службу. Она пообещала после победы протестов восстановить на службе всех силовиков, которые были уволены по политическим мотивам. По её словам, в будущем на территории страны прекратятся практики, которые превращали силовиков в рабов.