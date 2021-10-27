Таджикистан разрешил Китаю построить военную базу у афганской границы

Власти Таджикистана заявили о строительстве Китаем военной базы в Горно-Бадахшанской автономной области. Она будет принадлежать Таджикистану. Такое решение было принято с учётом текущей ситуации в Афганистане. Об этом сообщает таджикское отделение «Радио Свобода» (признано властями РФ иноагентом) со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел страны Абдурахмона Аламшозода.

Объект будет построен в селении Вахан Ишкашимского района ГБАО, — заявил он, выступая в парламенте республики.

При этом депутат Высшего законодательного органа страны Толибхон Азимзода отметил, что эта специальная база будет находиться в ведении МВД Таджикистана.

Бюджет строительства оценивается в 55 млн китайских юаней ($8,6 млн), — сказал депутат.

Издание отмечает, что ещё два года назад газета Washington Post со ссылкой на местных жителей и спутниковые снимки района сообщала, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области находится секретная военная база Китая.

Согласно этим данным, она расположена недалеко от границы с Афганистаном и способна удерживать под контролем основную дорогу, ведущую из Афганистана в Таджикистан.

Ранее стало известно о модернизации российской базы в Таджикистане. В частности, на 201-й военной базе будет обновлён парк боевых машин. Она получит до конца этого года 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко. Кроме того, на вооружение мотострелковых подразделений уже поступила партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2, поставлены новейшие переносные ЗРК «Верба», реактивные пехотные огнемёты повышенной дальности и мощности, ПРК «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.