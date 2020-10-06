Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f0299b88-07f5-11eb-a260-fa163e074e61_660.jpg Рубен Варданян Фото: rubenvardanyanunofficial/instagram.com

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего РФ вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений. Он подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Более активных шагов, чем сейчас, трудно представить, — цитирует РБК Пескова, ответившего на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.

Накануне предприниматель и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеобращение к Владимиру Путину. В нём он заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не является локальной проблемой Азербайджана и Армении и назвал его «геополитической бомбой замедленного действия», которая может затронуть и Россию.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и ростом жертв среди мирного населения. Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.