«Проклятые русские»: русскоговорящих туристов выгнали из автобуса в Грузии Русскоговорящих туристов выгнали из автобуса в Грузии за фразу «слава России»

Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

Пару русскоговорящих туристов из Казахстана выгнали из автобуса в Грузии за то, что путешественники кричали: «Слава России!». Пассажирам транспорта не понравилось такое поведение отдыхающих, за что местные жители начали выкрикивать оскорбления и требовать немедленно покинуть автобус. В ответ на недовольство грузин мужчина показал средний палец. Видео, запечатлевшее инцидент, распространилось в Сети.

Быстро мотайте отсюда. <...> Проклятые русские, езжайте в Россию. Никому вы не нужны: ни в Европе, ни в США, ни в Грузии, — кричала одна из пассажирок.

Ранее 13 июля в турецком отеле Quattro Beach польские туристы избили россиянина за позицию касательно военной операции на Украине. Однако позже представительница сети Quattro Beach Spa and Resort Hotel Екатерина рассказала, что конфликт начался из-за того, что поляки стали приставать к жене россиянина.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов заявил, что в России может появиться реестр недружественных для российских туристов зарубежных отелей, в которых отдыхающие из РФ рискуют столкнуться с дискриминацией и открытой русофобией. Он пояснил, что идея создания данного списка продиктована беспокойством властей за безопасность россиян, путешествующих в другие страны.