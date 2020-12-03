Производство вакцины «Спутник V» запустят в Казахстане в декабре

https://static.news.ru/photo/873474c0-3605-11eb-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Производство российский вакцины от коронавируса «Спутник V» будет запущено в Казахстане с 22 декабря. Массовая вакцинация жителей республики стартует в начале 2021 года.

Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договорённостью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнётся производство российской вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы президента Казахстана.

Кроме того, премьер-министр республики Аскар Мамин рассказал главе государства о ходе работы над казахстанской вакциной. По его словам, завершены первая и вторая фазы клинических испытаний препарата. Вакцина показывает высокую эффективность при отсутствии побочных эффектов. Третья фаза испытаний стартует 25 декабря. Производство первой партии вакцины также начнётся до конца текущего года.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане планируют построить завод для производства российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ. По словам министра здравоохранения страны Алексея Цоя, в настоящее время республика ищет производственную площадку для выпуска препарата.