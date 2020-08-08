Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%, сообщает ЦИК республики.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.
Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
Как ранее писал NEWS.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко, который в случае своей победы в борьбе за главный пост в республике пойдёт уже на шестой президентский срок, заявил, что надеется выиграть выборы.
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