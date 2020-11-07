Президент Армении уволил главу СНБ после провала в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ec256374-21bc-11eb-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Микаел Амбарцумян Фото: sns.am

Исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

Соответствующий документ размещён на президентском сайте.

Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее предложение было получено от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.