Претендента на место Лукашенко оштрафовали за нарушение закона о митингах

https://static.news.ru/photo/438ea9d4-a591-11ea-8f37-fa163e074e61_660.jpg Николай Козлов Фото: Объединенная Гражданская Партия - ОГП/facebook.com

Лидер Объединённой гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николай Козлов, который претендует на пост президента страны, оштрафован за участие в несанкционированной акции и нарушение закона о массовых мероприятиях.

Взыскание было назначено судом Центрального района Минска. Сумма штрафа составляет 1350 белорусских рублей (около $563).

Акция, о которой идёт речь, проводилась в поддержку блогера Сергея Тихановского, подвергнутого административному аресту. В общей сложности в её ходе были задержаны около 30 человек, в числе которых оппозиционеры Николай Статкевич, Максим Винярский и Денис Урбанович, сообщает ТАСС.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов заканчивается 19 июня, а регистрация претендентов на пост главы государства будет проходить с 5 по 14 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент Александр Лукашенко поручил председателю горисполкома Минска Анатолию Сиваку очистить улицы от протестных акций. В ОБСЕ призвали главу республики не охотиться за оппонентами перед выборами.