Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/9feb9a76-27d6-11eb-bf00-fa163e074e61_660.jpg Ион Кику Фото: gov.md

Глава правительства Молдавии Ион Кику поздравил с победой на президентских выборах главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

Он пожелал политику успехов и сил для работы в интересах страны и её народа. Премьер также поблагодарил Центризбирком Молдавии и всех госслужащих, которые обеспечивали проведение выборов, сообщает ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошёл 15 ноября. Подсчитано 98,69% голосов, однако подсчёт ещё продолжается за пределами республики. Санду набирает 56,28% голосов внутри страны, её соперник, действующий президент Игорь Додон сумел заручиться поддержкой 43,72% избирателей.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду с победой на выборах уже поздравили её бывшие оппоненты — председатель Нашей партии Ренато Усатый и лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Последний отметил, что победа Санду является наивысшим доказательством стремления граждан изменить Молдавию к лучшему.