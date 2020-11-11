Правозащитники рассказали об аресте в Белоруссии двух котов

https://static.news.ru/photo/7181d316-243a-11eb-a885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские силовики наложили арест на двух котов, хозяин которых был оштрафован за участие в протестных акциях. Об этом рассказал правозащитник Алексей Козлюк на своей странице в Facebook.

В рабочем чате главный запрос дня, который всех расшевелил: к человеку пришли описывать имущество из-за неуплаты штрафа и наложили арест на двух котов, — написал Козлюк.

Он добавил, что домашние животные в митингах и демонстрациях участия не принимали.

Спустя несколько дней волонтёры оплатили адвокатов для участников протестов, на имущество которых было наложен арест. Как передаёт телеканал «Белсат», коты были возвращены домой.

Как сообщал NEWS.ru, учёные ранее установили, что домашние коты могут помочь пенсионерам избавиться от последствий коронавирусной инфекции.