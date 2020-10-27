Появилось видео отступления армянских военных в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/6cd2786e-1857-11eb-9d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

В Сети появилось видео, в котором армянские военные покидают свои боевые позиции в Нагорном Карабахе под натиском наступающей армии Азербайджана.

В кадр попал один из отступающих солдат, который жалуется на дефицит оружия. В каком районе сделаны данные кадры, не уточняется, сообщает «Аргументы недели».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве обороны Азербайджана обвинили армянские вооружённые силы в обстреле ряда населённых пунктов на линии соприкосновения вопреки согласованному перемирию.