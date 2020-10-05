Посольство РФ призвало к правовому разрешению ситуации в Киргизии

https://static.news.ru/photo/012eba0a-07a4-11eb-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Киргизии - Россиянын Кыргызстандагы Элчилиги/facebook.com

Российские дипломаты призвали к правовому урегулированию ситуации в Киргизии, а также к обеспечению безопасности местных жителей.

В связи с обстановкой в Киргизии считаем важным подчеркнуть приверженность правовому решению сложившейся ситуации. Приоритетным должно быть обеспечение безопасности граждан, внутренняя стабильность и сохранение условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики, — говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Дипломаты также добавили, что посольство РФ продолжает свою работу в штатном режиме.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

Митинг не согласных с итогами выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал все силы поставить судьбу республики выше политических амбиций и вернуться в правовое поле, так как мир в Киргизии и безопасность общества являются самыми важными вещами. Он также добавил, что отдал приказ не открывать огонь по протестующим, хотя они «нарушили мирную жизнь горожан», отказались повиноваться сотрудниками правоохранительных органов.