Песков: Путин инициировал трехстороннюю встречу РФ — Киргизия — Таджикистан

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин стал инициатором трехсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан из-за достаточной сложной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что существует немного стран, которые, как РФ, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности.

Да, встречу инициировал президент Путин. В целом, достаточно сложная ситуация и, конечно, немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности, — сказал Песков.

13 октября сообщалось, что президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства Владимиром Путиным. Отмечается, что Рахмон пожал руку только российскому лидеру, но не киргизскому коллеге.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.