Поддерживающая президента Украины Владимира Зеленского политическая партия «Слуга народа» исповедует идеологию украинского центризма.
С таким заявлением на партийном съезде выступил глава и первый заместитель фракции «Слуги народа» в Раде Александр Корниенко,
Мы центристы, но это не тот центризм, к которому все привыкли на протяжении всей истории Украины: когда ты не знаешь, за что ты, то ты центрист. Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины. <...> Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм, но это креативный центризм, это украинский центризм, — объяснил Корниенко.
По словам партийного лидера, «Слуга народа» планирует официально закрепить понятие «украинский центризм» в своём уставе. Корниенко отметил, что идеологии прошлого приносили Украине лишь страдания, поэтому пропрезидентская партия предпочла избрать «третий путь».
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что партия «Слуга народа» собирается запустить вещание интернет-канала «Слуга ТВ», где члены политического движения будут давать ответы на вопросы представителей региональной власти и журналистов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен