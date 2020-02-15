https://static.news.ru/photo/ab9fb8ce-4ffb-11ea-bd52-fa163e074e61_660.jpg Александр Корниенко Фото: Слуга Народу/facebook.com

Поддерживающая президента Украины Владимира Зеленского политическая партия «Слуга народа» исповедует идеологию украинского центризма.

С таким заявлением на партийном съезде выступил глава и первый заместитель фракции «Слуги народа» в Раде Александр Корниенко, передаёт «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул, что представляемая им политсила может стать партией, которая «будет свободна от идеологических суеверий прошлого».

Мы центристы, но это не тот центризм, к которому все привыкли на протяжении всей истории Украины: когда ты не знаешь, за что ты, то ты центрист. Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины. <...> Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм, но это креативный центризм, это украинский центризм, — объяснил Корниенко.

По словам партийного лидера, «Слуга народа» планирует официально закрепить понятие «украинский центризм» в своём уставе. Корниенко отметил, что идеологии прошлого приносили Украине лишь страдания, поэтому пропрезидентская партия предпочла избрать «третий путь».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что партия «Слуга народа» собирается запустить вещание интернет-канала «Слуга ТВ», где члены политического движения будут давать ответы на вопросы представителей региональной власти и журналистов.