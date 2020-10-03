Очевидцы сообщили о стягивании военных грузовиков в центр Минска

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Жители Минска сообщили о том, что военные грузовики и автобусы с силовиками стягиваются в центр города, где планируется очередная акция белоруской оппозиции.

По словам очевидцев, колонна выехала из района Уручье, где находится база спецназа внутренних войск Белоруссии, и движется по проспекте Независимости, сообщает ТАСС. Колонну с силовиками сопровождают автомобили ГАИ.

Утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику, — рассказала агентству жительница города.

Отмечается, что на автомагистралях, ведущих в белорусскую столицу, также дежурят сотрудники ГАИ, некоторые из которых вооружены автоматами Калашникова.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне белорусская оппозиция впервые с начала беспорядков после президентский выборов 9 августа решила не проводить традиционный субботний марш в Минске. Акции протеста рас сосредоточились в районе проспекта Независимости.