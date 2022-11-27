Названы дата и место прощания с главой МИД Белоруссии МИД Белоруссии: прощание с Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в Минске

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Владимир Макей

Прощание с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в Минске, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики. Церемония запланирована на 10:00 по местному времени.

Ушел из жизни Владимир Владимирович Макей. Глава нашей дипломатической семьи. <...> Церемония прощания с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник 29 ноября 2022 г. в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10:00, — говорится в сообщении МИД.

Представитель белорусского правительства в беседе с РИА Новости рассказал, что Макей будет похоронен на Восточном кладбище в Минске. Дата и время похорон будут объявлены позднее.

О смерти Макея ранее сообщило БелТА. Причина скоропостижной кончины главы белорусского внешнеполитического ведомства не уточнялась. Дипломату было 65 лет. Свой пост он занимал с 2012 года, а до этого четыре года возглавлял администрацию главы государства и восемь лет был помощником президента республики.