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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, в день 20-летия Договора о создании Союзного государства.

Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Однако в настоящее время, по его словам, страны ещё до конца не договорились. Министр добавил, что...