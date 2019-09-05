Национальный совет по телерадиовещанию Украины обратится в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия телеканала NewsOne.
Канал, которому грозят судебные санкции, вёл трансляцию заседания Нацсовета. Решение регулятора приводит
Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала всё, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение, — заявила исполняющая обязанности главы регулятора Ольга Герасимюк.
Члены совета единогласно проголосовали за обращение в суд.
Телеканал NewsOne оказался в центре внимания из-за планов проведения телемоста между Россией и Украиной. Инициатива вызвала резко негативную реакцию официального Киева. В частности, как сообщал News.ru, СБУ допросила генпродюссера канала Василия Голованова по делу о покушении на государственную измену.