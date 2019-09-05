Фото: newsone.ua/facebook.com

Национальный совет по телерадиовещанию Украины обратится в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия телеканала NewsOne.

Канал, которому грозят судебные санкции, вёл трансляцию заседания Нацсовета. Решение регулятора приводит сайт NewsOne. Члены Нацсовета попросят суд признать разжигание телеканалом национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти и отозвать лицензию на вещание.

Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала всё, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение, — заявила исполняющая обязанности главы регулятора Ольга Герасимюк.

Члены совета единогласно проголосовали за обращение в суд.

Телеканал NewsOne оказался в центре внимания из-за планов проведения телемоста между Россией и Украиной. Инициатива вызвала резко негативную реакцию официального Киева. В частности, как сообщал News.ru, СБУ допросила генпродюссера канала Василия Голованова по делу о покушении на государственную измену.

News.ru в соцсетях