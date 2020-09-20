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На митингах в Минске задержаны более 10 человек

15:45, 20 сентября 2020
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В ходе массовых демонстраций в столице Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, были задержаны более десяти человек.

В Минске уже более десяти задержанных. Все — за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику, — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Миснке силовики начали задерживать протестующих возле станции метро «Немига». В городе было перекрыто движение рядом с площадью Государственного флага и выставочным центром «БелЭкспо», где находится резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. По требованию властей страны в столице начали снижать скорость Интернета.

Акции протеста несогласных с итогами президентских выборов не стихают в Белоруссии с 9 августа. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.

Накануне на женском марше в Минске задержали более 300 человек.

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