Мишустин призвал страны СНГ для борьбы с COVID-19 использовать опыт СССР

https://static.news.ru/photo/291ceca2-a19d-11ea-8e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Для борьбы с распространением коронавируса на территории стран СНГ председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал использовать опыт, наработанный ещё при Советском Союзе.

У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были ещё в советское время, — цитирует ТАСС речь Мишустина на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он также отметил, что коллективная работа в рамках Содружества независимых государств выгодна и для экономик стран-участниц.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мишустин отметил позитивную тенденцию в ситуации с распространением коронавируса в России. По его мнению, это позволяет постепенно снимать введённые ранее ограничения.