Минский таксист спас протестующего от силовиков и попал на видео

https://static.news.ru/photo/bf9d53de-4c51-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Протестующий в Минске попытался убежать от преследовавших его силовиков и запрыгнул в машину такси, которая стояла перед светофором. Водителю пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы увезти активиста от сотрудников правоохранительных органов.

Когда протестующий оказался в автомобиле, силовики попытались открыть двери. Тогда шофёр резко начал движение, объехал стоящую впереди машину и выехал на тротуар. В этот момент автомобиль били дубинками силовики.

Водителю удалось выехать на перекрёсток и скрыться с места ЧП. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Еврорадио».

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.