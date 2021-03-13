Минские силовики задержали 10 протестующих

https://static.news.ru/photo/66bad784-83fd-11eb-9869-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/TASS

Белорусские омоновцы задержали 10 человек и обвинили их в участии в протестных акциях, рассказал официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По её словам, силовики задержали две группы активистов.

Сегодня сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан. Указанные граждане доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства, — передаёт Telegram-канал минской милиции.

Силовики считают, что на улице Мирошниченко в белорусской столице была запланирована акция, участники которой хотели развесить листовки «политического характера». На этой улице задержали пять женщин.

Другие пять человек были задержаны у здания администрации Центрального района Минска за пикетирование «с использованием незарегистрированной символики».

Сейчас протестующие доставлены в территориальные РУВД белорусской столицы для разбирательств.

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики регулярно применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали, писал NEWS.ru.