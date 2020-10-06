Минобороны Азербайджана заявило об обстреле трёх районов со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/64709a86-07f7-11eb-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вахрам Багдасарян/Photolure/ТАСС

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов со стороны вооружённых сил Армении.

ВС Армении подвергли обстрелу Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы Азербайджана, — следует из сообщения пресс-службы ведомства, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.