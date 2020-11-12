Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

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Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами РФ Рустамом Мурадовым. Они обсудили вопросы организации и осуществления миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

12 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, в Ереван прибыли ещё восемь самолётов с российскими миротворцами. На Ил-76 и Ан-124 в столицу Армении были доставлены 120 военных, грузовики, материально-технические средства и бронетранспортёры. Личный состав уже приступил к разгрузке на аэродроме Эребуни. Затем миротворцы совершат марш длиной 300 километров и прибудут в район сосредоточения в Горис.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.