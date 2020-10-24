Баку возложил ответственность на Ереван за срыв перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b6be6d88-175e-11eb-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Ереван утром 26 октября в очередной раз нарушил условия режима прекращения огня. Ответственность за очередной срыв договорённостей ложится на Армению, подчеркнули в военном ведомстве.

Это является очередным свидетельством того, что Армения не соблюдает взятые на себя обязательства и в открытой форме проявляет неуважение к усилиям международных посредников. Видимо, как и заявлял премьер-министр Армении, эта страна не видит дипломатического решения проблемы и главной целью является продолжение военной оккупации территорий Азербайджана, — приводит «Интерфакс» заявление внешнеполитического ведомства страны.

В МИД добавили, что позиции азербайджанских вооружённых сил в Лачинском и Тертерском районах подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Также армянские военные обстреливают территории на Агдамском, Физулинском и Губадлинском направлениях.

Гуманитарное перемирие, о котором ранее было объявлено Госдепом США после переговоров с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, начало действовать 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября. В Баку подчеркнули , что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.